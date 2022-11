Coni: un premio al Basket Lioni, eccellenza dello sport

18 SHARES Condividi Tweet

“Negli anni del post terremoto a Lioni il prof. Ugo Tesone fa avvicinare tantissime ragazze e ragazzi ad un “nuovo” sport, la Pallacanestro. Si raggiungono risultati importantissimi a livello provinciale, regionale ma soprattutto nazionale (secondo posto ai Giochi della Gioventù). Si raggiungono numeri elevati di tesserati (quasi 100). Nel 1996 l’attività si blocca per mancanza di struttura. Nel 2008 la società viene rifondata, con una nuova casa, il Palazzetto dello Sport tanto atteso. Dopo quasi 15 anni di tanta passione, amore e professionalità che abbiamo messo tutti, è un grande onore e orgoglio essere premiati nella manifestazione organizzata dal Coni, alla presenza del Presidente Provinciale Prof. Giuseppe Saviano e il Presidente Campania Dott. Sergio Roncelli, tra le Eccellenze nello sport della Provincia di Avellino. Questo premio la Società Basket Lioni lo dedica al Prof. Ugo Tesone”.

Così Sabatino Fonso, dirigente Basket Lioni e consigliere comunale con delega allo Sport, dopo la manifestazione di Avellino. Un attestato che riconosce una storia di impegno e sport a Lioni.

Queste invece le parole del presidente Pietro Riccelli: “E’ una grande emozione aver ricevuto questo attestato di benemeranza a livello provinciale, questo ci fa onore e ci spinge sempre di più a fare del nostro meglio con passione, amore e professionalità come sempre è stato fatto”. E lo stesso Ugo Tesone dichiara: “Mi emoziona sapere come il basket a Lioni, dopo tanti anni, rappresenti ancora una realtà. Chiunque, qualsiasi ruolo abbia avuto, ricorderà con orgoglio quanto abbiamo fatto in quegli anni. E credo che quella passione non si sia mai spenta. Un abbraccio a tutti, cestisti di ieri, di oggi, di domani”.

E quest’anno dopo due anni di fermo obbligatorio dovuto alla pandemia, a Lioni è ricominciato anche il Mini basket con il Centro Regionale “Piccoli Leoni”, istruttori Antonio di Capua e Antonio Recupero. I bambini attualmente sono 45, vanno dai 6 agli 11 anni. La squadra senior disputerà il campionato Uisp.

