Consorzio Altirpinia: Farina si dimette, sindaci al voto

16 SHARES Condividi Tweet

Per Stefano Farina l’esperienza da presidente del Consorzio dei servizi sociali Altirpinia starebbe per terminare. L’ex sindaco di Teora ha protocollato la convocazione dell’assemblea del Piano di zona per il 22 marzo, all’ordine del giorno le dimissioni del Consiglio di amministrazione e l’elezione del nuovo organismo.

“Il mio mandato di presidente sarebbe scaduto a gennaio 2023 nella piena legittimità e non avrebbe leso nessun paese facente parte del Consorzio, tantomeno Teora. Anzi, la nostra comunità era doppiamente rappresentata: dal Sindaco pro-tempore nell’assemblea dei 25 e dal sottoscritto nella posizione apicale di Presidente del Consiglio di Amministrazione”, scrive su Facebook Farina rivolgendosi proprio ai suoi concittadini. Il riferimento è l’azione portata avanti dal suo successore in Municipio Pasquale Chirico, che nelle scorse settimane assistito dall’avvocato Donato Pennetta ha presentato formale diffida a prendere atto della decadenza del presidente, non più sindaco dallo scorso ottobre.

Era seguita una risposta a rigor di statuto da parte di Farina che sottolineava la diversa disciplina prevista per l’assemblea (della quale Chirico già fa parte) e il Cda. Ma il clima attorno all’ente sovracomunale non è mutato. Diverse le fasce tricolori che non vedono di buon occhio la presenza dell’ormai ex collega nel ruolo di presidente, in una fase delicata per la definizione degli obiettivi e dei progetti da candidare in ottica Pnrr.

“Paradossalmente – spiega ancora Farina – la questione non é stata sollevata da altri paesi che, forse, avrebbero avuto qualche ragione in più, ma dal sindaco di Teora e per via giudiziaria. La mia maturità politica, il non essere attaccato alle poltrone come ho già dimostrato in ambito locale, la necessità di evitare tensioni nella gestione del Consorzio, soprattutto in una fase delicata come quella del covid e della guerra in Ucraina, mi hanno indotto a questa scelta. Ho lavorato in questi anni con determinazione e passione e lo farò fino al 22 marzo, giorno di convocazione dell’assemblea. Stanno partendo tutte le richieste di finanziamento per il Pnrr ed é per questo che auguro al nuovo presidente e al nuovo Cda un proficuo lavoro, anche se Teora non ne dovesse far più parte”.

Entra nel vivo ora la trattativa tra sindaci per i nuovi vertici. Dopo Progetto pilota, comunità montana di Calitri e Provincia, il Consorzio resta l’ultimo ente con governance da rinnovare sul territorio dei 25 comuni per completare il nuovo scacchiere politico dell’Alta Irpinia.

Condividi su: