20 SHARES Condividi Tweet

Il 24 Novembre in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, i Rotaract Club Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto e Avellino Est hanno presentato in anteprima presso la sala convegni S.I.M.G Coopimed di Frigento il cortometraggio ‘L’Ora di Pranzo’, diretto da Giuseppe Rossi e interpretato da Cristina Voloshyn e Antonio Bruno. Il film evidenzia come la maggior parte delle violenze subite dalle donne avvengano tra le mure domestiche poiché non è un estraneo a compiere un femminicidio ma solitamente un fidanzato o un marito.

Il cortometraggio ‘L’Ora di Pranzo’ è disponibile su Youtube al seguente link:

Durante l’evento sono intervenuti l’avvocato penalista Giuseppina Di Crescenzo e la psicoterapeuta Maria Giovanna Castelliti. Il presidente del Rotaract Club Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto, Francesca Rossi, ha sottolineato durante la conferenza “la violenza va sempre condannata, in ogni suo genere, da qualsiasi parte provenga, senza differenza di razza, sesso o religione”.

Durante la serata sono stati anche proiettati i cortometraggi finalisti dell’Hirpinia Film Festival, e il premio per il miglior cortometraggio italiano è stato assegnato al film su Oriana Fallaci ‘A Cup of Coffee with Marilyn’, diretto da Alessandra Gonnella e interpretato da Miriam Leone.

Il cortometraggio ‘L’Ora di Pranzo’ è disponibile su Youtube al seguente link:

Condividi su: