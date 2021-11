Si terrà lunedì 15 novembre alle 17 presso l’auditorium dell’Istituto Agrario e per Geometri ‘De Sanctis – D’Agostino’ di via Tuoro Cappuccini, 44 (Avellino), il convegno dedicato all’autismo, il disturbo del neuro sviluppo dell’interazione sociale dal deficit della comunicazione verbale e non, caratterizzato da comportamenti di ripetitività gestuale.

Un’iniziativa importante di confronto e di conoscenza verso i soggetti autistici, finalizzata ad accrescere la consapevolezza e la sensibilizzazione della scuola, per docenti e allievi, e della società, entrambe chiamate incausa per l’attivazione di un concreto processo di inclusione verso chisoffre di questa patologia. Ad introdurre la tematica è il Dirigente Scolastico ing. Pietro Caterini, che per l’occasione vestirà il ruolo dimoderatore, insieme al sindaco di Avellino, dott. Gianluca Festa, presente per i saluti alla platea e agli addetti ai lavori e in rappresentanza di tutta la cittadinanza, sensibile alla tematica attuale.

Ad aprire gli interventi e a dare un’approfondita visione scientifica, il prof. Francesco di Salle, docente dell’Università degli Studi di Salernodel Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria e titolare dellacattedra d’insegnamento in neuroradiologia, insieme al dott. Scipione Pagliara, in rappresentanza dell’Associazione Irpina Autismo Odv, perapprofondire l’aspetto sociale nell’approfondimento nel case study ‘l’esperienza di un genitore’.