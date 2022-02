18 SHARES Condividi Tweet

I Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni hanno denunciato un 60enne di Conza della Campania, per illecito smaltimento di rifiuti: in un terreno di sua proprietà aveva depositato, per il successivo abbruciamento, vecchi pneumatici, rifiuti indifferenziati e residui vegetali. Alla luce delle evidenze emerse, l’uomo è stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

