Da Montella a Lacedonia, da Bagnoli Irpino a Frigento, sono diverse le amministrazioni comunali irpine che stanno prendendo o prenderanno provvedimenti nelle prossime ore contro il possibile diffondersi del coronavirus.

In particolare si dice alla popolazione di comunicare eventuali spostamenti verso le zone del Nord interessate dal contagio e naturalmente di avvisare le autorità in caso di arrivo in Irpinia dalle aree attualmente a rischio. Casalbore è stato il primo comune a muoversi in questo senso, seguito da Bisaccia. Al momento sarebbero tre le persone tornate da Codogno. Una a Montefusco. Due a Lauro, fratello e sorella che non presentano alcun sintomo. Diverse le famiglie in osservazione ma al momento non si registrano casi di infezione.

Il Prefetto di Avellino, Paola Spena ha deciso di convocare l’Asl di Avellino per le ore 16 di lunedì 24 febbraio. Ci sarà la dirigente Maria Morgante per definire delle linee guida da far seguire ai sindaci dei 118 Comuni irpini. Cosa fare, come muoversi, quando muoversi e quando far prevalere il buonsenso.

Intanto il presidente Vincenzo De Luca, in costante contatto con il Ministero e la Protezione Civile Nazionale​, ha impegnato l’Asl Napoli 1 a svolgere al termine delle operazioni elettorali ed entro martedì prossimo – seguendo i protocolli comunicati dal Ministero della Salute e quindi con maggiore appropriatezza di quanto già previsto – le consuete operazioni di disinfestazione nei 110 seggi elettorali della città di Napoli aperti per la consultazione suppletiva. La direttiva è stata trasmessa al Ministero della Salute.

