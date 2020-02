18 SHARES Condividi Tweet

“Stiamo monitorando in queste ore con grande attenzione tutte le strutture della sanità campana. L’unità di crisi epidemiologica istituita il primo febbraio scorso è pronta ad affrontare ogni eventuale situazione di emergenza e siamo in grado, in caso di necessità, di predisporre tempestivamente locali e attrezzature idonei“. E’ la dichiarazione del presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, dopo i casi Coronavirus di Lombardia e Veneto.

“Rivolgiamo un appello a non affollare i Pronto Soccorso e a evitare allarmismi – continua il governatore -. Non si segnalano al momento casi conclamati di coronavirus nella nostra regione ma occorre tenere alto il livello di attenzione e usare prudenza in particolare in situazioni di affollamento. Ricordiamo che è attivo il nostro numero verde (800909699), che sarà già da domani potenziato con altre linee e ulteriori operatori. Un passaggio fondamentale è sempre quello di rivolgersi prima al proprio medico di famiglia. L’appello è anche ad attenersi alle comunicazioni ufficiali che provengono dal Ministero della Salute e per esso dalla Regione Campania, per evitare che si diffondano notizie parziali e senza fondamento scientifico che producono come è accaduto negli ultimi giorni, solo psicosi e allarmismo”.​

IN IRPINIA. Il sindaco di Casalbore comunica alla cittadinanza che tutte le persone che sono interessate da spostamenti da e per le zone del Nord Italia coinvolte in questo momento dal focolaio di diffusione del cosiddetto COVID-19 (coronavirus) devono immediatamente ed urgentemente comunicare allo stesso sindaco o agli uffici di polizia municipale i loro movimenti, la data di partenza per le zone indicate o la data di arrivo a Casalbore da dette zone. In modo da consentire alle autorità sanitarie all’uopo predisposte di porre in essere tutte le necessarie operazioni previste dal protocollo del Ministero della Salute. I numeri da chiamare per comunicare immediatamente ogni spostamento sono :

0825/849005 – 333/6104367 – 338/4698174

Precisa che il presente comunicato è meramente a scopo precauzionale ed a tutela della salute pubblica invitando la cittadinanza a non creare allarmismi.

