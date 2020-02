18 SHARES Condividi Tweet

Rientrato il caso di Bisaccia, che in realtà si è dimostrato fortunatamente un non-caso, in provincia di Avellino cresce la paura per un eventuale diffondersi del Coronavirus. Il sindaco di Casalbore, Raffaele Fabiano, ha comunicato alla cittadinanza che tutte le persone che sono interessate da spostamenti da e per le zone del Nord Italia coinvolte in questo momento dal focolaio di diffusione del cosiddetto Covid-19 (coronavirus), dovranno immediatamente ed urgentemente comunicare allo stesso sindaco o agli uffici di polizia municipale i loro movimenti, la data di partenza per le zone indicate o la data di arrivo a Casalbore da dette zone.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dall’amministrazione comunale. “In modo da consentire alle autorità sanitarie all’uopo predisposte di porre in essere tutte le necessarie operazioni previste dal protocollo del Ministero della Salute. I numeri da chiamare per comunicare immediatamente ogni spostamento sono 0825/849005 – 333/6104367 – 338/4698174. Si precisa che il presente comunicato è meramente a scopo precauzionale ed a tutela della salute pubblica invitando la cittadinanza a non creare allarmismi“.

