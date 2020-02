18 SHARES Condividi Tweet

L’Ordine dei Medici di Avellino chiede la convocazione di un tavolo tecnico sul Coronavirus. Scrive a Prefetto, Asl, Moscati e ai sindaci della provincia. Nella lettera raccomandazioni alle Istituzioni e alla popolazione:

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

Proteggi te stesso

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo). In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forniscono assistenza. Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.

Proteggi gli altri

• Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto);

• Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso;

• Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). In tal caso contatta telefonicamente il tuo medico di Medicina Generale o Pediatra di libera scelta o i Medici di Guardia Medica in alternativa il numero gratuito 1500 istituito dal Ministero della salute.

E’ necessario che, per una eventuale emergenza epidemiologica, sia pronta una vera e propria rete territoriale ed ospedaliera, tenendo presente tutte le direttive nazionali e regionali. Pertanto chiediamo che si costituisca presso la Prefettura, un tavolo tecnico formato da:

• Prefetto di Avellino

• Protezione Civile

• ASL Avellino (con rappresentanti dei MMG e C.A., PLS e 118)

• A.O.R.N. Moscati Avellino

• Ordine dei Medici della Provincia di Avellino

• Sindaci della Provincia di Avellino.

