Coronavirus, rinviate le prime manifestazioni in Irpinia

14 SHARES Condividi Tweet

Non risultano casi di Coronavirus in Irpinia, ma non manca la prudenza. E allora alcune manifestazioni pubbliche sono già state rinviate. Del resto l’ordinanza regionale di martedì scorso invitava sindaci e scuole a evitare assembranti di persone considerati non necessari. Molte associazioni si sono adeguate.

Ad Avellino il Festival della Letteratura per bambini e ragazzi è stato annunciato ieri e oggi subito spostato. “L’emergenza Coronavirus induce l’Associazione Ebbridilibri, in relazione alle disposizioni regionali e scolastiche,che invitano a evitare non solo gite e viaggi degli alunni, ma anche manifestazioni non strettamente necessarie alle attività curricolari per contenere la diffusione del virus, a uno slittamento del festival Incantautori in città al mese di ottobre in data da precisare. L’Associazione ha già contattato gli autori ottenendo la piena collaborazione anche nelle nuove date, il programma previsto, pertanto si svolgerà, solo in una data successiva. Al posto dell’annunciata conferenza stampa, venerdì 28 alle 16, l’Associazione incontrerà gli associati e i simpatizzanti al Circolo della Stampa“.

All’ospedale Moscati i primi tamponi effettuati risultano negativi, ma nei giorni scorsi anche la rassegna cinematografica Visioni aveva deciso di rimandare. “Ragioni di precauzione, opportuna in questa fase, ci hanno portato a spostare, per questa settimana, l’ appuntamento del mercoledì con la Rassegna Visioni, che si sta svolgendo presso il Cinema Partenio di Avellino. Il film previsto per il 26 febbraio, Atlantique della regista Mati Diop, sarà proiettato a fine rassegna”. A comunicarlo era stata l’associazione promotrice Centrodonna.

E rischiano di saltare per il momento, ma questo accadrebbe in tutta Italia, anche gli appuntamenti politici. I Radicali hanno appena chiesto lo spostamento del referendum del 29 marzo per la riduzione dei parlamentari.

Comments

comments

Condividi su: