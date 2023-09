Costruire Recuperare, a Bagnoli il capo della Protezione Civile

non solo degli incentivi volumetrici che ci interessano relativamente, ma soprattutto nel cambio di destinazione d’uso di tanti edifici rurali e non, da recuperare e mettere a disposizione. Ecco perché lavoreremo in questo senso anche con le modifiche che si vogliono apportate alle norme urbanistiche regionali”.

Fondamentale la partecipazione attiva e la collaborazione della comunità per il Presidente Ordine dei Geologi della Campania Egidio Grasso: “Gli interventi di rigenerazione urbana non possono prescindere dal coinvolgimento delle persone. Per raggiungere questo obiettivo risulta indispensabile elevare la consapevolezza del cittadino sul rischio sismico, attraverso una comunicazione efficace della vulnerabilità sismica degli edifici e dei risultati di dettagliati studi sulla risposta sismica locale. Il rischio idrogeologico, in molti casi, riveste una rilevanza pari se non superiore a quello sismico. Pertanto, richiede gli stessi sforzi di sensibilizzazione e può essere determinante nella scelta tra il recupero o la demolizione e ricostruzione in un sito alternativo”.

LA NECESSITÁ DEL CONFRONTO TRA TUTTI GLI ATTORI COINVOLTI, DALLA PROGETTAZIONE ALLA REALIZZAZIONE, ALL’INCOMING E ATTRAZIONE DI FONDI E INCENTIVI

“L’evento rappresenta un momento importante di confronto e sintesi su di una tematica molto importante per tutto il territorio nazionale – afferma il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Avellino, Mario Lariccia: ma davvero rilevante nella nostra provincia. Il nostro Ordine crede fortemente nell’importanza delle sinergie con gli altri Ordini professionali per fornire ai decisori politici un supporto consulenziale strategico, sia per realizzare leggi migliori, che per applicarle correttamente nell’interesse della collettività”.

Il Presidente dell’Ordine Periti Industriali Alfonso Matarazzo: “Il recupero del patrimonio edilizio è un processo che prevede la tutela degli edifici esistenti, attraverso gli interventi di manutenzione. Tutto ciò comporta una serie di incentivi che dovrebbero essere erogati dallo Stato. A questo punto non bisogna trascurare l’aspetto idrogeologico, il nostro paese è soggetto a fenomeni sismici, franosi e alluvionali. I Periti industriali attraverso le loro varie specializzazioni sono particolarmente sensibili alla sicurezza degli edifici dal punto di vista degli impianti e della prestazione energetica”.