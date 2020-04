20 SHARES Condividi Tweet

Per il terzo giorno consecutivo in Campania il contagio da coronavirus tende a rallentare. Sono 76 i tamponi positivi in tutta la regione su un totale di 1.880 analisi effettuate. Il totale regionale dei casi covid-19 sale a 3.344 su 29.664 tamponi raccolti. Alle 17 di oggi, inoltre, sul territorio campano si contavano 221 deceduti e 188 guariti (di cui 111 totalmente guariti e 77 clinicamente guariti). All’elenco dei decessi si aggiunge pure quello, registrato nella serata di ieri, all’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati: un 79enne di Ariano Irpino affetto da Covid-19. L’uomo era ricoverato dal 15 marzo scorso nell’Unità Operativa di Pneumologia.

Venendo all’Irpinia nella giornata di mercoledì 8 aprile risulta accertato soltanto un nuovo caso: si tratta di una donna di Teora. Il totale provinciale passa quindi a 374. Anche per lei “si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Asl Avellino ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti del probabile caso”. Per il paesino altirpino è il secondo positivo accertato, dopo il caso di un degente del centro Minerva di Ariano Irpino che da mesi si trova ricoverato nella struttura. In questo caso, riferisce il sindaco Stefano Farina, la persona interessata “non ha contatti con Teora da un mese. Lavora nel settore sanitario quindi ha adottato precauzioni. Una donna, una mamma, alla quale ho espresso la mia vicinanza. Non c’è da essere allarmati”. Intanto sul tricolle terza giornata di seguito senza nuovi contagi.

ATTENZIONE AL 118 – Un container di decontaminazione è stato noleggiato dall’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino per consentire un adeguato e sicuro svolgimento delle procedure di vestizione e svestizione degli operatori del 118 dell’Asl Avellino. La struttura, sistemata questo pomeriggio appositamente nei pressi del Pronto Soccorso della Città Ospedaliera per ridurre anche il rischio di contaminazione degli stessi spazi dedicati all’emergenza, si compone di tre ambienti con ingresso e uscita separati: una camera per togliere i dispositivi di protezione individuale (Dpi) e deporli in appositi contenitori per rifiuti speciali; un’altra per il lavaggio e una terza per la vestizione pulita.

Proseguono, frattanto, senza sosta i lavori di allestimento della Palazzina Alpi: dopodomani, sarà consegnata una Tac di ultima generazione a servizio delle attività assistenziali che si svolgeranno all’interno della struttura. Dopo aver provveduto all’installazione e al collaudo del macchinario, come dagli impegni assunti dalla Direzione Generale e in linea con gli indirizzi della Regione Campania, verso la metà della prossima settimana, nella Palazzina Alpi potranno essere ospitati i primi degenti affetti di Covid-19.

