Covid, 49 nuovi positivi: 10 ad Ariano, casi anche a Frigento e Villamaina

26 SHARES Condividi Tweet

L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 703 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 49 persone in provincia di Avellino. Preoccupa in particolare la situazione di Ariano Irpino e del circondario: il vescovo Sergio Melillo è risultato positivo dopo un viaggio in Toscana e ben 18 sacerdoti della diocesi si trovano ora in isolamento anche se sono risultati negativi al primo tampone. Il parroco di Fulmeri e Trevico, don Claudio Lettieri, è stato ricoverato per precauzione a Siena.

– 10, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 3, residenti nel comune di Atripalda;

– 2, residenti nel comune di Avella;

– 9, residenti nel comune di Avellino;

– 1, residente nel comune di Domicella;

– 1, residente nel comune di Flumeri;

– 7, residenti nel comune di Frigento;

– 2, residenti nel comune di Grottaminarda;

– 4, residenti nel comune di Montecalvo Irpino;

– 1, residente nel comune di Monteforte Irpino;

– 1, residente nel comune di Pratola Serra;

– 1, residente nel comune di Quadrelle;

– 2, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;

– 1, residente nel comune di Solofra;

– 1, residente nel comune di Sperone;

– 3, residenti nel comune di Villamaina.

L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.

Condividi su: