Covid, al Moscati 6 pazienti deceduti in una settimana

Al “Moscati” di Avellino si registrano sei pazienti morti per coronavirus in una settimana. Dal 5 dicembre a oggi, nelle aree covid dell’Azienda Moscati, sono deceduti sei pazienti, due uomini e quattro donne, tutti residenti nella provincia di Avellino: un 95enne e un 94enne; una 58enne, una 81enne, una 89enne e una 90enne. Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 28 pazienti, due dei quali in terapia intensiva.

