C’è un’altra vittima in Irpinia a causa del Covid. Nella notte è deceduto all’ospedale Moscati un paziente di 72 anni di Montemiletto. Era ricoverato dal 30 maggio scorso, in terapia intensiva dal 4 giugno. Al Covid hospital del Moscati risultano ricoverati 9 pazienti, 6 dei quali in terapia intensiva.

I contagi. Martedì scorso sono stati 3 i positivi registrati dall’Asl Avellino, a fronte di 256 tamponi effettuati. 2 nuovi contagi a Baiano e uno a Roccabascerana.

I vaccini. Con le somministrazioni ordinarie e in open day, ieri sono state 6245 le dosi di vaccino inoculate. Oltre 1000 presso il centro vaccinale di Avellino, 367 a Grottaminarda.

