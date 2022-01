Covid, altri due decessi in Irpinia

12 SHARES Condividi Tweet

Altre due vittime in Irpinia per Covid. È deceduto ieri sera nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati un paziente di 92 anni di Quindici: era ricoverato dal 20 gennaio scorso: e deceduto questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital, un paziente di 85 anni di Avellino, ricoverato dal 13 gennaio scorso in terapia subintensiva ed entrato il 21 in terapia intensiva.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 42 pazienti: 4 in terapia intensiva, 25 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital, 12 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 1 nell’Unità operativa di Pediatria della Città ospedaliera.

