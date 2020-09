18 SHARES Condividi Tweet

Un solo caso in provincia di Avellino dall’ultimo bollettino Asl. Ma è il primo dall’inizio della pandemia a Conza della Campania, comunità che già nei giorni scorsi era stata in apprensione per un contagio di una non residente. Sembra quindi che il nuovo caso sia legato al precedente. Ieri mattina più persone, che erano già in isolamento in attesa di verifiche, si sono sottoposte a tampone. Un positivo quindi.

L’amministrazione e le autorità sanitarie hanno preso i primi provvedimenti. Intanto a Conza le scuole resteranno chiuse fino al primo ottobre. Per chi frequenta gli istituti superiori dei paesi limitrofi, le assenze strano giustificate fino al 30 settembre. E da oggi, come in tutta la Campania, mascherina obbligatorie anche all’aperto. n

Comments

comments

Condividi su: