Covid, contagio ai minimi storici in Irpinia

Buone notizie dal bollettino dell’Asl Avellino. Oggi sono soltanto tre i nuovi positivi al Covid registrati in provincia di Avellino. Un residente a Cervinara, un altro a Gesualdo e uno a Monteforte Irpino. I tamponi processati sono stati 615 e dunque anche il tasso di positività sembra scendere a numeri infinitesimali.

In Campania sono stati registrati in tutto 131 positivi a tampone molecolare. I test effettuati ammontano a circa 9.000 su base regionale. E da lunedì la Campania dovrebbe entrare in zona bianca.

