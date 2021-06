Covid: crolla il contagio in Irpinia, 8 positivi

16 SHARES Condividi Tweet

L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 418 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 8 persone in provincia di Avellino. E’ il numero più basso registrato da mesi a questa parte in Irpinia. Intanto continua anche la campagna vaccinale. Ieri l’apertura delle prenotazioni per gli over 12 in Campania. Sempre ieri, 2 giugno, sono state somministrate 3.943 dosi.

I nuovi contagi:

– 2, residenti nel comune di Atripalda;

– 2, residenti nel comune di Avellino;

– 1, residente nel comune di Castelvetere sul Calore;

– 1, residente nel comune di Lapio;

– 1, residente nel comune di Mercogliano;

– 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale.

