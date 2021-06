Covid, domenica a zero positivi in Irpinia

14 SHARES Condividi Tweet

La domenica ha regalato all’Irpinia il numero più bello. Zero. E’ il numero dei positivi indicati nel bollettino giornaliero dell’Asl Avellino su 358 tamponi processati: numero che in pratica non si registrava dall’estate scorsa.

Sempre ieri sono stati 2241 i vaccini inoculati nei vari centri della provincia. 401 al centro di Avellino, 209 a Montoro e e 200 nel punto di Solofra.

