Covid in Irpinia: 42 nuovi casi a Calitri in 24 ore

Calitri ora fa paura e viaggia verso quota cento. Il focolaio attivo da circa 10 giorni con propaggini in diversi altri paesi dell’Alta Irpinia continua a crescere e soltanto nelle ultime 24 ore si ingrossa di ben 42 nuovi casi. Lo dice il bollettino dell’Asl Avellino trasmesso nel pomeriggio di giovedì. Dei 174 positivi rilevati su 1.897 tamponi effettuati la quarta parte è residente in territorio calitrano. Diversi i contagi nel resto dell’Alta Irpinia, così come risultano in crescita pure i numeri di Montefalcione e di Ariano e hinterland. Era da novembre che non si registravano dati così negativi in provincia di Avellino.

Nello specifico sono positivi in base ai tamponi raccolti nelle ultime 24 ore:

– 2, residente nel comune di Aiello del Sabato;

– 10, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 1, residente nel comune di Atripalda;

– 8, residenti nel comune di Avella;

– 15, residenti nel comune di Avellino;

– 3, residenti nel comune di Baiano;

– 3, residenti nel comune di Bisaccia;

– 42, residenti nel comune di Calitri;

– 1, residente nel comune di Candida;

– 1, residente nel comune di Castel Baronia;

– 5, residenti nel comune di Contrada;

– 2, residenti nel comune di Domicella;

– 5, residenti nel comune di Fontanarosa;

– 1, residente nel comune di Frigento;

– 1, residente nel comune di Gesualdo;

– 4, residenti nel comune di Grottaminarda;

– 1, residente nel comune di Lacedonia;

– 3, residenti nel comune di Lauro;

– 3, residenti nel comune di Lioni;

– 1, residente nel comune di Marzano di Nola;

– 7, residenti nel comune di Mercogliano;

– 3, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

– 13, residenti nel comune di Montefalcione;

– 1, residente nel comune di Montefredane;

– 7, residenti nel comune di Montemiletto;

– 1, residente nel comune di Montoro;

– 2, residente nel comune di Moschiano;

– 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

– 5, residenti nel comune di Pago del Vallo di Lauro;

– 1, residente nel comune di Pietrastornina;

– 1, residente nel comune di Quadrelle;

– 1, residente nel comune di Quindici;

– 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina;

– 1, residente nel comune di Sant’Angelo a Scala;

– 1, residente nel comune di Senerchia;

– 2, residenti nel comune di Serino;

– 2, residenti nel comune di Sirignano;

– 2, residenti nel comune di Solofra;

– 4, residenti nel comune di Sperone;

– 1, residente nel comune di Sturno;

– 1, residente nel comune di Taurano;

– 3, residenti nel comune di Torre Le Nocelle;

– 1, residente nel comune di Trevico.

Su Facebook il sindaco di Calitri Michele Di Maio scrive: “L’ Asl mi ha comunicato altre 42 persone positive, già in isolamento da diversi giorni. Nel frattempo si sono negativizzate due persone. Ricapitolando 44 +42 =86. Meno due = 84. Al momento sembra che l’Asl abbia preso in carico quasi tutte le persone segnalate. Stamattina ho protocollato ed inviato all’Asl ed al prefetto, la quinta nota, in 5 giorni, di richiesta dell’unità mobile e del punto di vaccinazione. Manteniamo la calma, un piccolo segnale di ripresa è rappresentato da due giovani ragazze che si sono negativizzate. Continuiamo a mantenere il distanziamento fisico, indossare le mascherine e lavare spesso le mani. Il momento è particolarmente delicato, tutti insieme sapremo darci forza”.

