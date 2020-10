26 SHARES Condividi Tweet

Altri quattro casi di coronavirus in Alta Irpinia nella giornata di venerdì. A comunicarlo sono i sindaci di Montella e Calitri sui social. Per Rino Buonopane tre nuovi positivi e il conteggio nella cittadina sale a quota 10. Il quarto è una cittadina calitrana che, stando a quanto scrive Michele Di Maio su Facebook, è rientrata dalla Spagna dove si trovava per lavoro ed è risultata positiva al tampone in aeroporto. “È in quarantena obbligatoria con il padre che era andato a prenderla. Il risultato è arrivato al rientro a Calitri. Per motivi precauzionali il resto della famiglia è in isolamento fiduciario, presso un’altra abitazione. Stanno tutti bene”, spiega.

Così invece il primo cittadino di Montella: “Sono appena stato informato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Avellino che a seguito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri qui a Montella, è stata riscontrata la positività di altre 3 persone. Ho loro comunicato quanto è emerso dalle indagini svolte. Tutte godono di buona salute e si trovano già da alcuni giorni isolamento presso le loro abitazioni. Faccio loro gli auguri di una pronta guarigione, certo che tutto si risolverà al più presto e nel migliore dei modi. Siamo già al lavoro per la ricostruzione della catena dei contatti diretti. Domani mattina adotterò i necessari provvedimenti, coinvolgendo l’Asl competente per i necessari e ulteriori tamponi da effettuare. Come sempre invito tutti alla calma e alla massima attenzione: dobbiamo imparare a convivere con la circolazione del virus, vivendo la nostra vita senza ansie. La cosa importante è essere responsabili nei comportamenti, a tutela della nostra salute e di quella degli altri. Nei mesi scorsi abbiamo dato prova di grande maturità, affrontando tutti insieme le difficoltà legate alla emergenza Covid e sono certo che saremo ancora una volta all’altezza della situazione. Un abbraccio affettuoso a quanti sono direttamente coinvolti in questa vicenda e alle loro famiglie, da parte mia e di tutta la comunità”.

Nel pomeriggio inoltre l’Azienda Sanitaria Locale aveva comunicato che sono risultati positivi al COVID-19 i tamponi naso-faringei effettuati su altre 13 persone:

– 7, residenti nel comune di Frigento, contatti di positivo;

– 3, residenti nel comune di Cervinara, contatti di positivi;

– 1, residente nel comune di Sturno, contatto di positivo;

– 1, residente nel comune di Pratola Serra, ricoverata presso l’AORN “Moscati” di Avellino;

– 1, residente nel comune di Lauro, ricoverata presso l’AORN “Moscati” di Avellino.

L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.

