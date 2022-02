Covid, in Irpinia tre morti al Covid Hospital

16 SHARES Condividi Tweet

In Irpinia tre morti in poche ore. Sono deceduti ieri, al Covid Hospital dell’Azienda Moscati, una paziente di 83 anni di Baiano, ricoverata dal 27 gennaio scorso in terapia sub-intensiva; un paziente di 74 anni di San Michele di Serino, ricoverato dal 29 gennaio in terapia subintensiva e un paziente di 70 anni di Atripalda, ricoverato dal 20 gennaio in terapia sub-intensiva e trasferito in terapia intensiva il 25.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati adesso 51 pazienti: 5 in terapia intensiva, 21 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital, 21 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 4 nell’Unità operativa di Pediatria della Città ospedaliera.

