Covid Irpinia, 136 nuovi positivi: 11 a Grottaminarda

L’Asl di Avellino comunica che su 326 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 136 persone:

– 1, residente nel comune di Andretta;

– 9, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 7, residenti nel comune di Atripalda;

– 9, residenti nel comune di Avella;

– 16, residenti nel comune di Avellino;

– 3, residenti nel comune di Baiano;

– 1, residente nel comune di Bonito;

– 3, residenti nel comune di Caposele;

– 2, residenti nel comune di Casalbore;

– 1, residente nel comune di Castelvetere sul Calore;

– 1, residente nel comune di Cervinara;

– 2, residenti nel comune di Cesinali;

– 1, residente nel comune di Fontanarosa;

– 3, residenti nel comune di Gesualdo;

– 1, residente nel comune di Greci;

– 11, residenti nel comune di Grottaminarda;

– 5, residenti nel comune di Lioni;

– 3, residenti nel comune di Marzano di Nola;

– 5, residenti nel comune di Melito Irpino;

– 11, residenti nel comune di Mercogliano;

– 1, residente nel comune di Mirabella Eclano;

– 1, residente nel comune di Monteforte Irpino;

– 2, residenti nel comune di Montefredane;

– 1, residente nel comune di Montemarano;

– 1, residente nel comune di Montemiletto;

– 1, residente nel comune di Montoro;

– 3, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

– 1, residente nel comune di Nusco;

– 2, residenti nel comune di Pago del vallo di Lauro;

– 1, residente nel comune di Prata PU;

– 4, residenti nel comune di Quadrelle;

– 1, residente nel comune di Roccabascerana;

– 1, residente nel comune di San Mango sul Calore;

– 5, residenti nel comune di Sant’Andrea di Conza;

– 2, residenti nel comune di Serino;

– 1, residente nel comune di Sorbo Serpico;

– 5, residenti nel comune di Sperone;

– 2, residenti nel comune di Taurano;

– 2, residenti nel comune di Teora;

– 1, residente nel comune di Volturara Irpina.

L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.

Presso l’Area Covid dell’ospedale di Ariano Irpino sono ricoverati 9 pazienti, di cui: 5 in degenza ordinaria, 3 in Sub intensiva e 1 in Terapia Intensiva. Al Covid Hospital del “Moscati” invece i ricoveri sono 16, dei quali 3 in terapia intensiva.

