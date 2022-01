Covid: morto al ‘Moscati’ Ettore Volpe, luminare di ematologia

18 SHARES Condividi Tweet

Questa mattina ad Avellino si è spento a causa del covid-19 il noto ematologo Ettore Volpe. Già primario emerito della divisione di ematologia dell’azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati”, il dottore Volpe, 85 anni e originario di Montella, era ricoverato dal 13 gennaio scorso in terapia subintensiva, mentre il 21 era entrato in terapia intensiva del Covid Hospital.

L’AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma lo ricorda con un post su Facebook: “Questa notte, nel Reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Moscati di Avellino, è venuto a mancare il dottor Ettore Volpe, 85 anni, ex Primario dell’Ematologia in Irpinia e luminare nel campo dei tumori del sangue. Durante la sua carriera è riuscito a raggiungere importanti traguardi per la sanità locale come la realizzazione del primo reparto di Ematologia e del centro trapianti all’Ospedale Moscati di Avellino. Nel 1987 stato anche fondatore della Sezione AIL Avellino e dal 2019 è stato eletto Presidente e referente scientifico. Sempre dalla parte dei pazienti e della “sua gente” come amava ripetere, il suo enorme impegno ci lascia ad Avellino una grande realtà consolidata nel campo della ricerca sui tumori del sangue e dell’assistenza ai pazienti e i loro familiari. Tutta AIL si stringe al dolore dei parenti più cari e dei suoi amici”.

Alla famiglia le condoglianze della redazione.

