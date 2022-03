24 SHARES Condividi Tweet

Superata la cifra di 1000 positivi in un giorno. Un record per la provincia di Avellino, purtroppo in linea con il trend degli ultimi giorni. E intanto si registra un altro decesso all’ospedale Moscati di Avellino (un 86enne di Montoro) e uno all’ospedale di Ariano (un 76enne di Sturno). L’azienda Sanitaria Locale comunica che su 4.490 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 1.063 persone:

– 10, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

– 5, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

– 2, residenti nel comune di Andretta,

– 2, residenti nel comune di Aquilonia;

– 64, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 32, residenti nel comune di Atripalda;

– 18, residenti nel comune di Avella;

– 155, residenti nel comune di Avellino;

– 13, residenti nel comune di Bagnoli Irpino;

– 11, residenti nel comune di Baiano;

– 5, residenti nel comune di Bisaccia;

– 4, residenti nel comune di Bonito;

– 4, residenti nel comune di Calabritto;

– 4, residenti nel comune di Calitri;

– 10, residenti nel comune di Candida;

– 6, residenti nel comune di Caposele;

– 5, residenti nel comune di Capriglia Irpina;

– 4, residenti nel comune di Carife;

– 1, residente nel comune di Casalbore;

– 3, residenti nel comune di Castel Baronia;

– 5, residenti nel comune di Castelfranci;

– 2, residenti nel comune di Castelvetere sul Calore;

– 20, residenti nel comune di Cervinara;

– 12, residenti nel comune di Cesinali;

– 2, residenti nel comune di Chianche;

– 18, residenti nel comune di Contrada;

– 1, residente nel comune di Conza della Campania;

– 1, residente nel comune di Domicella;

– 17, residenti nel comune di Flumeri;

– 6, residenti nel comune di Fontanarosa;

– 14, residenti nel comune di Forino;

– 7, residenti nel comune di Frigento;

– 8, residenti nel comune di Gesualdo;

– 16, residenti nel comune di Grottaminarda;

– 7, residenti nel comune di Grottolella;

– 5, residenti nel comune di Guardia Lombardi;

– 13, residenti nel comune di Lacedonia;

– 2, residenti nel comune di Lapio;

-7, residenti nel comune di Lauro;

– 27, residenti nel comune di Lioni;

– 3, residenti nel comune di Luogosano;

strong>- 13, residenti nel comune di Manocalzati;

– 4, residenti nel comune di Marzano di Nola;

– 10, residenti nel comune di Melito Irpino;

– 31, residenti nel comune di Mercogliano;

– 21, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

– 13, residenti nel comune di Montecalvo Irpino;

– 8, residenti nel comune di Montefalcione;

– 28, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

– 10, residenti nel comune di Montefredane;

– 6, residenti nel comune di Montefusco;

– 11, residenti nel comune di Montella;

– 2, residenti nel comune di Montemarano;

– 9, residenti nel comune di Montemiletto;

– 1, residente nel comune di Monteverde;

– 55, residenti nel comune di Montoro;

– 1, residente nel comune di Moschiano;

– 4, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

– 8, residenti nel comune di Nusco;

– 3, residenti nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo;

– 3, residenti nel comune di Pago del Vallo di Lauro;

– 4, residenti nel comune di Parolise;

– 11, residenti nel comune di Paternopoli;

– 3, residenti nel comune di Pietradefusi;

– 2, residenti nel comune di Pietrastornina;

– 3, residenti nel comune di Prata PU;

– 8, residenti nel comune di Pratola Serra;

– 1, residente nel comune di Quadrelle;

– 3, residenti nel comune di Rocca San Felice;

– 5, residenti nel comune di Roccabascerana;

– 2, residenti nel comune di Rotondi;

– 8, residenti nel comune di Salza Irpina;

– 1, residente nel comune di San Mango sul calore;

– 24, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;

– 3, residenti nel comune di San Michele di Serino;

– 3, residenti nel comune di San Nicola Baronia;

– 18, residenti nel comune di San Sossio Baronia;

– 1, residente nel comune di Santa Lucia di Serino;

– 3, residenti nel comune di Santa Paolina;

– 2, residenti nel comune di Sant’Andrea di Conza;

– 1, residente nel comune di Sant’Angelo a Scala;

– 1, residente nel comune di Sant’Angelo all’Esca;

– 6, residenti nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi;

– 9, residenti nel comune di Santo Stefano del Sole;

– 6, residenti nel comune di Savignano Irpino;

– 3, residenti nel comune di Scampitella;

– 1, residente nel comune di Senerchia;

– 26, residenti nel comune di Serino;

– 5, residenti nel comune di Sirignano;

– 39, residenti nel comune di Solofra;

– 1, residente nel comune di Sorbo Serpico;

– 4, residenti nel comune di Sperone;

– 2, residenti nel comune di Sturno;

– 1, residente nel comune di Summonte;

– 2, residenti nel comune di Taurano;

– 7, residenti nel comune di Taurasi;

– 1, residente nel comune di Teora;

– 9, residenti nel comune di Torella dei Lombardi;

– 4, residenti nel comune di Torre Le Nocelle;

– 1, residente nel comune di Torrioni;

– 4, residenti nel comune di Trevico;

– 2, residenti nel comune di Tufo;

– 6, residenti nel comune di Vallata;

– 2, residenti nel comune di Vallesaccarda;

– 6, residenti nel comune di Venticano;

– 1, residente nel comune di Villanova del Battista;

– 14, residenti nel comune di Volturara Irpina.

Presso l’ospedale di Ariano Irpino sono ricoverati 25 pazienti, positivi al Covid, di cui 8 in degenza ordinaria (Area Covid), 7 in sub intensiva (Area Covid), 5 in Medicina Covid, uno in Chirurgia, 3 in Ortopedia e uno in Ostetricia. Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati, invece, sono ricoverati 31 pazienti: 5 in terapia intensiva e 24 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 1 nell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia e 1 nella Pediatria della Città ospedaliera.



