Cresce il contagio, 112 positivi in Irpinia

L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.748 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 112 persone in provincia di Avellino. E’ il numero più alto della quarta ondata. Crescono i positivi in Alta Irpinia, in particolare a Caposele a seguito del focolaio a scuola e a Lioni.

– 1, residente nel comune di Altavilla Irpina;

– 11, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 2, residenti nel comune di Atripalda;

– 4, residenti nel comune di Avella;

– 11, residenti nel comune di Avellino;

– 2, residenti nel comune di Baiano;

– 1, residente nel comune di Bonito;

– 1, residente nel comune di Calitri;

– 17, residenti nel comune di Caposele;

– 2, residenti nel comune Capriglia Irpina;

– 2, residenti nel comune di Cervinara;

– 4, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico;

– 2, residenti nel comune di Fontanarosa;

– 4, residenti nel comune di Forino;

– 1, residente nel comune di Greci;

– 1, residente nel comune di Lacedonia;

– 1, residente nel comune di Lapio;

– 6, residenti nel comune di Lioni;

– 3, residenti nel comune di Mercogliano;

– 1, residente nel comune di Mirabella Eclano;

– 4, residenti nel comune di Montefalcione;

– 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

– 4, residenti nel comune di Montella;

– 10, residenti nel comune di Montoro;

– 1, residente nel comune di Morra De Sanctis;

– 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

– 1, residente nel comune di Pago del Vallo di Lauro;

– 1, residente nel comune di Prata PU;

– 2, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;

– 1, residente nel comune di Sant’Andrea di Conza;

– 4, residenti nel comune di Serino;

– 2, residenti nel comune di Torella dei Lombardi;

– 1, residente nel comune di Villanova del Battista;

– 1, residente nel comune di Zungoli.

L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.

