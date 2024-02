20 SHARES Condividi Tweet

In vista dello Sciopero Generale proclamato dai Sindacati per il 9 febbraio, il Consiglio Comunale di Grottaminarda si riunisce in adunanza “aperta” il giorno 7 febbraio alle ore 18,30 sulla questione Industria Italiana Autobus. Un momento di proposta e riflessione sul destino dell’azienda coinvolgendo cittadini, lavoratori, sindacati, associazioni ed imprese.

La mobilitazione annunciata dai sindacati FIOM-CGL, FIM-CISL, UILM, FISMIC-Confsal, UGL-Metalmeccanici per la IIA è dettata dalla preoccupazione di salvaguardare l’unico stabilimento di produzione pullman urbani in Italia, un’azienda a partecipazione pubblica che ha clienti pubblici nel settore del trasporto pubblico.

«In questo momento critico – spiega l’Amministrazione comunale di Grottaminarda – siamo al fianco dei Lavoratori e dei Sindacati rispetto al preoccupante silenzio del Governo, per impedire la cessione indiscriminata e senza garanzia delle partecipazioni pubbliche ed affinché entrino nella società gruppi industriali affidabili e che il pubblico conservi le sue partecipazioni».

