18 SHARES Condividi Tweet

Dieci comuni fanno rete per valorizzare l’Irpinia della biodiversità: dal 4 al 13 agosto si terrà “Agorà dei Sapori”, calendario di iniziative nato dal partenariato composto da Comune di Vallesaccarda (capofila), Comune di Bagnoli Irpino, Comune di Caposele, Comune di Senerchia, Comune di Monteforte Irpino, Comune di Cairano, Comune di Sant’Angelo a Scala, Comune di Taurano, Comune di Torella dei Lombardi, Comune di Villanova del Battista.

Ogni iniziativa sarà dedicata alla valorizzazione della biodiversità di ciascuno dei comuni coinvolti, con talk alla presenza di istituzioni e aziende del territorio e Farmers Market con momenti di degustazione e presentazione di prodotti agroalimentari, tutto secondo le normative e i protocolli di sicurezza in vigore per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. In un periodo difficile post-emergenza il territorio avverte l’esigenza di avviare un importante momento di riflessione sul presente e il futuro del settore agroalimentare e sulla grande risorsa dell’agricoltura irpina.

In tutti i comuni il Farmers Market comincerà alle ore 17 per terminare alle ore 21, mentre il talk, sul tema “La sfida della ruralità. Idee, proposte, visioni” si terrà alle ore 18.30. Il calendario di iniziative comincerà martedì 4 agosto a Torella dei Lombardi, in Piazza Sergio Leone; qui il talk di confronto sarà incentrato sul tema “SOS vino: dall’emergenza Covid-19 alle nuove opportunità”.

Il giorno successivo, mercoledì 5 agosto, tappa a Cairano, in Piazza Teatro Dragone, mentre giovedì 6 agosto appuntamento a Vallesaccarda, in Piazza Michele Addesa. Venerdì 7 agosto sarà la volta di Senerchia, in Piazza Corso Garibaldi, mentre sabato 8 agosto “Agorà dei Sapori” si svolgerà a Monteforte Irpino, in Piazza Umberto I. Domenica 9 agosto appuntamento a Sant’Angelo a Scala, in Località Castello, lunedì 10 agosto a Taurano, in Villa comunale, martedì 11 agosto a Bagnoli Irpino, in Piazza Di Capua, mercoledì 12 agosto a Caposele, in Piazza Sanità, e giovedì 13 agosto a Villanova del Battista, in Piazza 23 Luglio 1930. Per informazioni: www.agoradeisapori.it

Comments

comments

Condividi su: