Da Villamaina ad Avellino, le manifestazioni per l’Ucraina

Dopo il sit in di giovedì scorso in piazza Libertà ad Avellino, altri appuntamenti per dire “no alla guerra”. Si parte da Villamaina. Venerdì 25 febbraio si svolgerà una fiaccolata per la pace, con il seguente programma: partenza del gruppo da Piazza Risorgimento ore 18:30, Via Roma, Via San Giovanni, Corso Guglielmo Marconi e sosta finale davanti la Chiesa Madre per una preghiera alle ore 19:30. Le fiaccole saranno messe a disposizione dall’amministrazione comunale. “Siete invitati a portare bandiere e vessilli di pace”.

Più Europa Avellino organizza un flash mob per domenica 27, dalle 11.00 alle 12.00 in Piazza Libertà (sotto al monumento Le Ali della Libertà). “Ad Avellino abbiamo un’importante comunità con oltre duemila cittadini ucraini ed ucraine residenti in Irpinia. Per mostrare vicinanza ai nostri fratelli e sorelle europei“.

E l’amministrazione comunale di Nusco scrive: “Solidarietà all’Ucraina. Le drammatiche notizie che giungono dell’Ucraina invasa dalla Russia, sono sconfortanti e non possono lasciarci indifferenti. Il conflitto in corso apre scenari terribili per il popolo ucraino e per l’Europa. La pace è un valore, la nostra costituzione ripudia la guerra quale strumento di offesa alla libertà dei popoli. Siamo vicini e solidali con la comunità ucraina per il vile attacco militare subito dalla Russia di Putin. L’ Amministrazione Comunale”.

