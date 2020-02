Dai murales di Lioni a Irpinia Paranoica, ironia scaccia coronavirus

20 SHARES Condividi Tweet

Non c’è solo la psicosi da coronavirus. All’emergenza influenzale di queste ore da Nord a Sud si reagisce anche con l’ironia. E accade pure in Alta Irpinia. Così se la satira di Irpinia Paranoica modifica il decalogo del ministero per la Salute inserendo al numero 10 la regola “Squaglia caciocavallo e bevi Peroni. Se necessario recati a Piazza Macello per la quarantena”, in ossequio ai dettami dei fondatori per la quotidiana sopravvivenza da queste parti, la neonata pagina 83zero47 pubblica un attacco di arte con protagonisti i murales della manifestazione Bag Out – Biennale Angelo Garofalo.

Modificate graficamente (nella realtà conservano intatta la loro bellezza), le opere di artisti internazionali come Millo, Dale Grimshaw, Hyuro e Case Maclaim ci ricordano, giocando con le immagini e strappando un sorriso, alcune regole fondamentali per evitare il diffondersi del contagio. Come “Contatta il numero 112 se hai febbre o tosse e pensi di poter essere stato contagiato” e “Lavati spesso le mani. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol”.

IL DECALOGO UFFICIALE – 1. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi oppure utilizzare un gel a base di alcool o candeggina 2. Mantenere almeno un metro di distanza con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute o febbre 3. Non toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani Le mani possono entrare in contatto con superfici contaminate 4. Tossire o starnutire nell’incavo del gomito non usare le mani per evitare la contaminazione 5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. Al momento non esiste una terapia consigliata 6. Disinfettare le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool, che uccidono il virus 7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate 8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. Il virus non sopravvive a lungo sulle superfici 9. In caso di sintomi come febbre e tosse e se si è stati in zone contagiate dal Coronavirus, chiamare il numero 1500 messo a disposizione dal ministero della Salute 10. Gli animali da compagnia non possono essere infettati dal Coronavirus. È sempre indicato lavarsi le mani dopo averli accarezzati.

