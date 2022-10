24 SHARES Condividi Tweet

Partirà lunedì 10 ottobre da Lioni e si concluderà venerdì 14 ottobre a Mercato San Severino (SA), il “Tour per la Vita” del Colonnello del Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano Carlo Calcagni, che transiterà con il suo Triciclo Volante nei vari Comuni dell’Alta Irpinia, portando con sé il progetto “Mai Arrendersi” ed il libro autobiografico “Pedalando su un filo d’acciaio”. Elicotterista dell’Esercito, ammalatosi per causa e fatti di servizio durante la missione Internazionale di pace nel 1996 nei Balcani, in Bosnia, ha saputo trasformare la sua tragedia in forza di volontà e di coraggio, riuscendo ad ingannare anche la morte. La grave malattia che l’ha colpito a causa del contatto con l’uranio impoverito, lo costringe a continue cure. Nonostante l’handicap fisico percorre l’Italia portando il suo messaggio di speranza: con la volontà si superano le difficoltà fisiche. Atleta paralimpico, dal podio d’Oro, ha trovato nello sport la forza per andare avanti, affrontando e vincendo sfide ciclistiche impossibili.

PROGRAMMA COMPLETO

LUNEDI 10 OTTOBRE LIONI

Ore 9:00 arrivo del Colonnello Carlo Calcagni al Comune di Lioni, saluto con il Sindaco, le Autorità, i presidenti delle associazioni e consegna del testimone del “TOUR PER LA VITA” che sarà portato in tutti comuni coinvolti nell’iniziativa.

Ore 9:30 partenza dal Comune di LIONI per raggiungere il Cinema Nuovo dove, alle 10:00, nelle tre sale, verrà proiettato un video per presentare il Colonnello.

Ore 9,30 partenza del Colonnello dal Comune di Lioni per raggiungere il Cinema Nuovo, dove saluterà i Dirigenti dell’ Istituto Vanvitelli e dell’ Istituto Comprensivo di Lioni, docenti e alunni.

A seguire, presentazione del suo libro autobiografico, “Pedalando su un filo d’acciaio” e dibattito con gli studenti dell’Istituto “Vanvitelli” e dell’Istituto Comprensivo “Nino Iannaccone”.

Ore 15:30 partenza per Sant’Angelo dei Lombardi

LUNEDI 10 OTTOBRE SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

Ore 16:30; verrà consegnato il testimone al Sindaco e si incontreranno le Associazioni attive sul territorio.

MARTEDI’ 11 OTTOBRE SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

Ore 9:00 arrivo del Colonnello Carlo Calcagni al Liceo Classico “F. DE SANTIS”, saluto con il Preside ed i docenti presenti; ai quali verrà illustrato il progetto “MAI ARRENDERSI”.

Ore 10:00, nelle sale messe a disposizione dall’Istituto “De Sanctis”, proiezione del video per presentare il Colonnello. A seguire, presentazione del suo libro autobiografico, “Pedalando su un filo d’acciaio” e dibattito con gli studenti.

Ore 12:30, Lioni, pausa pranzo insieme al Colonnello Calcagni con lo staff, l’Amministrazione comunale ed i rappresentanti d’Istituto.

Ore 15:30 il Colonnello ritirerà il testimone dal Sindaco del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e partirà, col Triciclo, per Montella dove a scortarlo ci sarà lo staff del Team Calcagni, il forum giovani di Montella e le Associazioni che vorranno aderire ed essere al suo fianco.

MARTEDI’ 11 OTTOBRE MONTELLA

Ore 16:30 arrivo a Montella, incontro con le Associazioni e le Autorità Militari presenti, consegna del testimone al Sindaco e incontro con le varie Associazioni nella struttura che sarà resa disponibile.

MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE MONTELLA

Ore 9:00 arrivo del Colonnello Carlo Calcagni al Comune di Montella, saluto con il sindaco ed i docenti del Liceo Scientifico e Musicale “R. D’Aquino”, del Liceo Classico “R. D’Aquino” e dell’IPSIA (IISS “R. D’Aquino”) ex “Sebastiano Bartoli”, presenti per illustrare il progetto “MAI ARRENDERSI” e per la consegna del testimone.

Ore 10:00, proiezione di un video per presentare il Colonnello. A seguire, presentazione del suo libro autobiografico, “Pedalando su un filo d’acciaio” e dibattito con gli studenti.

Ore 12:30, Lioni, pausa pranzo insieme al Colonnello Calcagni con lo staff, l’amministrazione comunale, forum giovani e i rappresentanti d’Istituto degli alunni.

Ore 15:30 Il Colonnello ritirerà il testimone dal Sindaco del Comune di Montella e partirà, in bici, per Avellino dove a scortarlo ci sarà lo staff del Team Calcagni, il forum giovani di Montella e le Associazioni che vorranno aderire per essere al suo fianco.

MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE AVELLINO

Ore 17:00 arrivo a Avellino, incontro con le Associazioni e le Autorità Militari presenti, consegna del testimone al Sindaco e incontro con le Associazioni nella struttura che sarà resa disponibile.

GIOVEDI’ 13 OTTOBRE AVELLINO

Ore 9:00 arrivo del Colonnello Carlo Calcagni al Liceo Classico “Colletta” di Avellino, saluto con il Dirigente scolastico ed i docenti presenti per illustrare il progetto “MAI ARRENDERSI”.

Ore 10:00, nelle sale del cinema “PARTENIO”, proiezione del video per presentare il Colonnello. A seguire, presentazione del suo libro autobiografico, “Pedalando su un filo d’acciaio” e

dibattito con gli studenti.

Ore 12:30, Avellino, pausa pranzo insieme al Colonnello Calcagni, lo staff, l’Amministrazione comunale, forum giovani e i rappresentanti d’Istituto degli alunni.

GIOVEDI’ 13 OTTOBRE LIONI

Ore 20:00, LIONI, incontro con i cittadini irpini e le Associazioni, presso il Cinema Nuovo, con prenotazione obbligatoria. Il Colonnello racconterà la sua storia mettendo a nudo il suo vissuto e quel “dietro le quinte” che nessuno può immaginare. Durante la serata, sarà presentato il suo libro autobiografico, “Pedalando su un filo d’acciaio” e sarà dato spazio agli “Ospiti” che vorranno rendere omaggio a questo grande Uomo, “eroe moderno”, che all’estero tutti ci invidiano.

VENERDI’ 14 OTTOBRE AVELLINO

Ore 8:30 il Colonnello Carlo Calcagni arriverà al Comune di Avellino incontra un gruppo di ciclisti provenienti da Mercato S. Severino e inizia il percorso lasciando il capoluogo della provincia irpina.

VENERDI’ 14 OTTOBRE MERCATO SAN SEVERINO

Ore 10,00 arrivo al Comune di Mercato San Severino, saluti al Sindaco, Associazioni e autorità civili e militari con la consegna del TESTIMONE che rimarrà custodito fino a un nuovo inizio itinerario nella provincia di Salerno.

Ore 10,30 inizio proiezione del video per presentare il Colonnello nelle sale individuate dall’assessore Dott.ssa Assunta Alfano.

A seguire, presentazione del suo libro autobiografico, ”Pedalando su un filo d’acciaio’ e dibattito con gli studenti dell’IIS “Publio Virgilio Marone”.

Ore 13:30, Mercato San Severino, pausa pranzo insieme al Colonnello Calcagni, lo staff, l’Amministrazione comunale e le associazioni che intendono partecipare

