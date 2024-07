D’Andrea: ‘Agenzia forestale dell’Alta Irpinia, la firma a Lioni’

18 SHARES Condividi Tweet

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’assessore comunale di Lioni, delegato alla Montagna, Rocco D’Andrea:

“Dopo diversi anni di studio, di lavoro, di incontri, di progettazione condivisa, finalmente, con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale n. 407 del 02/07/2024, è stata approvato, in Attuazione della Strategia Nazionale delle Aree Interne (S.N.A.I), il progetto AFAI (l’Agenzia Forestale Alta Irpinia) di cui il Comune di Lioni è il Capofila – finanziato con i fondi dei P.S.R. (Programma di Sviluppo Rurale) 2014-2022 – Tipologia di Intervento 16.7.1. – Azione B – con ammissione a finanziamento di n. 38 progetti di investimento strutturali in favore dei 26 Enti Locali (25 Comuni ed una Comunità Montana). I finanziamenti a favore delle aziende private ricadenti nell’Area S.N.A.I. “Città dell’Alta Irpinia” sono 12 per un importo complessivo di € 9.402.415,66.

Con grande soddisfazione il Comune di Lioni è stato il protagonista e coordinatore del progetto complessivo. Si tratta del primo ed ambizioso progetto di sviluppo delle aree interne condiviso tra Enti Pubblici ed Aziende Private: per la prima volta la cooperazione tra pubblico e coraggiosi privati ha saputo proporre un progetto di sviluppo delle aree interne con obiettivi precisi, mettendo insieme idee e capacità imprenditoriali finalizzate alla costituzione di un’Agenzia Forestale Alta Irpinia (AFAI) e alla rappresentazione di un nuovo modello di sviluppo delle aree interne.

Il progetto, iniziato con la proposta di strategia avanzata con Azione A) della Misura 16.7.1 del P.S.R. Campania, magistralmente condotta ed elaborata da esperti del CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria, Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia – Osservatorio foreste) e in particolare dal dott. Raoul Romano con cui siamo riusciti a redigere un primo documento di proposta strategica in grado di rappresentare le esigenze del territorio, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo di un nuovo modello sostenibile di gestione unitaria delle risorse forestali irpine e di garantire contemporaneamente la tutela e valorizzazione economica, ambientale e turistico-culturale del territorio.

Siamo consapevoli che la valorizzazione del patrimonio forestale in Alta Irpinia rappresenti un asset vincente di sperimentazione delle opportunità offerte dalla nuova normativa nazionale. Un affettuoso ringraziamento va al compianto Dott. Mario Salzarulo, Coordinatore della fase esecutiva del progetto (Azione B) del bando P.S.R. misura 16.7.1, profondo conoscitore delle nostre aree interne con il quale ho avuto modo di conoscere e seguire tutte le fasi di avanzamento del progetto, proponendo un nuovo modello organizzativo e motivazionale per lo sviluppo delle zone interne.

Un doveroso ringraziamento va a tutti gli attori che hanno reso possibile tutto ciò, in primis comuni e privati che hanno creduto fortemente nella potenzialità della strategia di sviluppo proposta; al Funzionario Regionale Dott. Luca Branca (Responsabile della Misura) il quale ci ha assistiti e coadiuvati durante l’intero progetto, insieme al Comune di Lioni e all’ufficio della Città dell’Alta Irpinia facendo sì che quanto progettato potesse essere realizzato.

Lunedì 8 c.m. presso la Sala Consiliare del Comune di Lioni sarà sottoscritto l’atto costitutivo in associazione temporanea di scopo (ATS) tra i soggetti partner pubblici e partner privati che, unitamente hanno prodotto le proposte progettuali per lo sviluppo dell’Agenzia Forestale Alta Irpinia (AFAI). Dopodiché i comuni e i privati dovranno affidare i lavori previsti nei vari progetti con il Coordinamento del Comune di Lioni che dovrà monitorare costantemente l’avanzamento di tutti i lavori con la relativa rendicontazione delle spese sostenute. Con l’auspicio che tutto ciò riesca a sollevare le sorti delle nostre Aree Interne, attraverso uno sviluppo sostenibile e di qualità e soprattutto garantire contemporaneamente la tutela, la valorizzazione economica, ambientale e turistico-culturale del nostro territorio, ringrazio tutti”.

