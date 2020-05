20 SHARES Condividi Tweet

Consueta diretta Facebook del venerdì per il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Occasione per fare il punto sulle prossime tappe della fase 2. Per i negozi riapertura da lunedì con possibilità di osservare l’orario 7-23 tutti i giorni, festivi compresi. Per ristoranti e pizzerie invece rinvio a giovedì: “Serve ancora qualche giorno perché le linee guida nazionali sono inattuabili e sono allo studio misure regionali per garantire il distanziamento nei locali. Con attuali linee guida il 70 per cento dei ristoranti non potrà aprire, noi vogliamo aprire tutto ma dobbiamo approvare misure diverse. Per i negozi è diverso, possono partire da lunedì. Ma i ristoratori no, non ci sono le condizioni di sicurezza, lunedì non potranno fare neanche una sanificazione. Servono misure diverse, meno restrittive. Un metro di distanza tra cliente e cliente, non due, e pannelli di separazione in vetro, plastica e plexiglas tra un tavolo e l’altro”.

Il presidente della Giunta regionale ha poi annunciato provvedimenti ad hoc per tassisti e NCC. Anche per loro sarà pubblicato un bando per ottenere il bonus da 2000 euro, come accaduto per le microimprese. “Ormai nell’immaginario collettivo la Regione è diventata la Banca centrale europea, ma non è così”, ha ironizzato. Poi la precisazione: “La Campania punta a riaprire tutto ma per sempre”.

