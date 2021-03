De Luca annuncia: ‘Zona rossa in Campania, è la terza ondata’

22 SHARES Condividi Tweet

“Siamo ormai in zona rossa perché il livello di contagio non si può più reggere. È evidente che bisogna prendere misure eccezionali. Come è del tutto evidente siamo arrivati alla terza ondata in tutta Italia. Per la Campania da oltre una settimana registriamo sui 2.500 nuovi positivi al giorno che significa che dovremo fare il tracciamento dei contatti per almeno 25mila persone è evidente che in queste condizioni diventa impossibile”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella tradizionale diretta Facebook del venerdì.

Il quadro critico riguarda pure la provincia di Avellino che secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe nell’ultima settimana si è attestata all’11esimo posto in Italia per aumento percentuale di contagi.

“Ad oggi sono state consegnate 534mila vaccini in Campania: entro il mese di aprile dobbiamo avere esattamente la proporzione di vaccini per la popolazione della regione. Stiamo lavorando per le forniture aggiuntive sul piano internazionale, appena chiudiamo i contratti, vi informeremo. La somministrazione avverrà quando ci sarà l’ok dalle autorità sanitarie, con questi ritmi ci metteremo anni a completare. Ci stiamo anche muovendo sulla produzione campana del vaccino: ci sono aziende che lo possono fare grazie al finanziamento della regione. E’ un’operazione che richiede almeno 4 mesi, ma stiamo lavorando in questa direzione. Stiamo prevedendo di investire una decina di milioni di euro sulle aziende che possono produrre il vaccino”, ha aggiunto De Luca.

Rispetto alla zona rossa dello scorso novembre, le principali novità introdotte dal primo Dpcm del Governo Draghi è che a chiudere saranno anche i parrucchieri e barbieri, e che non si potranno più fare visite ad amici e parenti.

