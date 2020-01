De Luca: ‘Mi ricandido, sconvolto dalle imbecillità’

14 SHARES Condividi Tweet

Vincenzo De Luca prova ad allontanare le voci della possibile convergenza del Partito democratico su un nome diverso dal suo per le Regionali 2020 in Campania. Il governatore mostra sicurezza e anche ad Avellino, dove nella Camera di Commercio venerdì pomeriggio ha presentato bandi da 25 milioni di euro per artigiani, commercianti e ambulanti, chiarisce: “Ho parlato di persona con Nicola Zingaretti, non c’è bisogno di aggiungere altro. In conclave dovrebbero andare, invece, tutti i pallisti di questa regione. È sconvolgente assistere alla quantità di invenzioni, di supposizioni, di complotti e di imbecillità alle quali si è dato vita. Non so dove si trovi tutto il tempo per fare queste cose”.

Il numero uno di Palazzo Santa Lucia rivendica i risultati ottenuti su sanità e bilancio in pareggio nei cinque anni di governo regionale. “Siamo gli unici a lavorare per i cittadini, invece di inventare complotti”. Poi, riferendosi alle indiscrezioni circa un suo possibile incarico nazionale per convincerlo a rinunciare alla ricandidatura, dice: “Se mi proponessero di fare il Governatore della Banca d’Italia, anziché della Regione Campania, accetterei…”.

