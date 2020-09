18 SHARES Condividi Tweet

Il primo ad arrivare davanti all’Abbazia del Goleto per la presentazione della nuova realtà industriale Schlote Automotive Italia? Ciriaco De Mita. Lo stabilimento è a Nusco e però il presidente chiarisce subito: “Questa non è un’iniziativa elettorale, è nata molto tempo fa. La previsione era quella partire ad agosto, ma non si è fatto in tempo e l’apertura è slittata all’inizio di ottobre. Ma è un’iniziativa che con la ripresa avrà molto mercato e questo non è un aspetto banale. E poi una cosa del genere alla vigilia della campagna elettorale poteva anche essere controproducente in ottica assunzioni. Così non è. Dobbiamo ricordarci che il mercato ancora non si muove”.

Un elogio al mondo degli imprenditori. E una considerazione sui tedeschi che hanno investito: “Loro non fanno investimenti sbagliati. Questo poi è un settore in crescita”, dice a proposito dell’automotive. Purtroppo in Alta Irpinia c’è una cultura singolare, che è quella del lamento. Questa iniziativa recupera invece il disegno di trasformazione per una parte delle attività industriali”.

E l’ex premier aggiungerà: “Oggi parliamo per realizzare processi, non per avviarli. E la straordinarietà è nell’assenza della politica. Non si vede, spesso non vede le cose del mondo. Io sono stato invitato da chi ha investito. E conosco da decenni chi ha investito (Gruppioni, ndr). Volevo solo salutare e invece ho appreso una novità straordinaria. Gli imprenditori, discutendo, pensano al possibile e guardano al futuro. E’ la ricchezza che al nostro paese mancava. Investono e vengono, non per speculare. Ma – aggiunge De Mita – questa iniziativa industriale ci dice pure che dobbiamo investire su una scuola diversa qui in Irpinia. I ragazzi spesso non vengono istruiti e preparati per lavorare. Qui voglio fare una scuola professionale”.

