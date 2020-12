22 SHARES Condividi Tweet

La Strategia nazionale aree interne, quella che in provincia di Avellino vede l’Alta Irpinia come terreno di sperimentazione, cambia approcci in vista dei nuovi piani di rilancio. Ora la cabina di regia punta sui giovani, dando alla neonata associazione Rifai non solo il compito di fornire spunti e idee, ma anche di monitorare l’attuazione dei percorsi nelle vari territori coinvolti.

Se ne è parlato ieri mattina nel corso di un incontro zoom, alla presenza del coordinatore nazionale Francesco Monaco. “Così raccogliamo alcuni input da trasferire in primavera al ministro Peppe Provenzano”, ha detto il successore di Fabrizio Barca. “La primavera sarà molti importante, presenteremo all’Europa i nostri piani per la ripresa e allo stesso tempo la strategia vedere una nuova fase”. Naturalmente i fondi, quelli che in questi anni sono serviti per appianare i divari su sanità, trasporti e scuola, non bastano. Ovvio che si guardi al recovery plan.

“E allora le questioni sono veramente tante – ha continuato Monaco -. Ora abbiamo bisogno di ascoltare la vostra voce, la voce su quello che è stato fatto”, dice ai giovani collegati. “Abbiamo bisogno di sapere area per area cosa si sta muovendo. Che in ogni luogo i giovani ci facciano capire se i progetti si realizzano. Sono i mesi in cui dobbiamo fare questo operazione. Ma dobbiamo tenere presente che senza il lavoro non si resta”.

Non che si sconfessino le linee guida della Strategia (sanità, trasporti, scuola), ma è chiaro che con la pandemia la sanità avrebbe un fondo a parte. Quindi la strategia va rimodellata. Ieri i giovani di svariati territori italiani hanno raccontato esperienze e fatto partire spunti. Per molti “i territori sono spaccati e vanno messi in rete”. Secondo alcuni, ragazze e ragazze devono poter “essere un punto di incontro tra decisori e amministratori”. Oppure affiancare le stesse amministrazioni nei percorsi, quelle amministrazioni che magari hanno poche risorse e altri problemi.

Per l’Irpinia ha parlato Stefano Carluccio, membro della neonata associazione di casa Snai e fondatore di Sud Innovation Hub, soggetto che si propone proprio di fare animazione territoriale e stimolare il “fare impresa”. Carluccio ha infatti detto: “Dopo diversi anni nell’area dell’Alta Irpinia non è fatto quasi niente, per la classe amministrativa locale. Ma è anche vero che ragionando solo su sanità, servizi e trasporti non si può costruire molto. Si rischia di mettere a punto servizi per persone che poi vanno via a causa della mancanza di lavoro”. E dunque spinge su incubatori di impresa e start-up per un rilancio.

Filippo Tantillo, tecnico Snai che segue il progetto Rifai, dice in conclusione soddisfatto: “Finalmente mi pare siamo sulla strada buona per uscire dalla trappola delle aree interne: qui parliamo prima di cosa si vuole fare e poi degli eventuali problemi. Continueremo così con due incontri al mese”.

Comments

comments

Condividi su: