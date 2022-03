14 SHARES Condividi Tweet

I Carabinieri della Stazione Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi hanno denunciato in stato di libertà un 60enne di Vallata per “Distruzione o deturpamento di bellezze naturali”. Nel territorio del comune di Andretta, all’interno di un’area sottoposta a vincolo idrogeologico e Sito di Importanza Comunitaria, l’uomo aveva asportato la vegetazione presente e livellato il fondo, trasformandolo da area incolta a terreno soggetto a periodica lavorazione, senza attuare la prevista procedura di “screening” per la determinazione della significatività dell’intervento sul sito ricadente nella “Rete Natura 2000”.

