La scelta era nell’aria già da qualche settimana ed è stata formalizzata ieri al termine di una lunga giornata parlamentare. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, tra i leader storici del Movimento Cinquestelle, ha lasciato il partito fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio per dare vita a un nuovo gruppo parlamentare, Insieme per il futuro. “Lasciamo il Movimento 5 Stelle che da domani non sarà più la prima forza politica del Parlamento”, ha dichiarato il napoletano. Con lui 62 tra deputati e senatori.

Tra gli irpini, il primo ad annunciare il passaggio al nuovo soggetto politico è stato il parlamentare di Ariano Irpino Generoso Maraia. “Ho partecipato alla conferenza stampa del ministro Luigi Di Maio. La parola cardine di tutto l’intervento è verità: verità contrapposta alle ambiguità e agli attacchi di queste ultime settimane. Non ci sarà spazio per l’odio, il populismo, i sovranisti e gli estremismi. Da oggi ci mettiamo in cammino, e il nuovo soggetto politico inizierà il proprio cammino con i sindaci e gli amministratori locali, che sono le braccia e il volto dell’Italia. Dovrà essere un’onda con al centro le esigenze territoriali. “Insieme per il futuro” : ripartiamo dai sindaci per raccontare la verità agli italiani”, il suo commento social.

Resteranno invece con il M5s, e quindi con Giuseppe Conte, due dei pentastellati eletti in Irpinia: Carlo Sibilia e Michele Gubitosa. Da chiarire invece la posizione di Maria Pallini, anche se quest’ultima dovrebbe seguire Di Maio. Con l’ex presidente del Consiglio resterebbe pure il consigliere regionale Vincenzo Ciampi.

