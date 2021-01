14 SHARES Condividi Tweet

Uomini, mezzi, anche elicotteri, unità cinofile. Il Soccorso alpino e speleologico della Lombardia sta cercando Domenico Carrara senza sosta. Il 33 irpino, originario di Grottaminarda e ora in provincia di Brescia come collaboratore scolastico, non si trova ancora. Stamattina il sindaco del Comune di Bienno, Massimo Maugeri, ha scritto sui social: “Stanotte è emersa una traccia che stiamo verificando. Ripeto l’invito a contattare a tutti quelli che possono darci notizie utili per poterlo ritrovare“.

Di Domenico, che in Irpinia e in Campania è conosciuto anche poeta e scrittore, non si hanno notizie da domenica scorsa. Sarebbe uscito di casa senza cellulare per una passeggiata o un’escursione. Anche la comunità irpina si è subito mossa sui social per far girare foto e informazioni. E’ utilissimo conoscere dove e quando sia stato visto per l’ultima volta a Bienno o dintorni.

Le ricerche per ritrovare il giovane disperso da domenica nella zona di Bienno sono concentrate in particolar modo sul corso del torrente Grigna, dalla località Isola fino al centro abitato di Bienno, su entrambe le sponde orografiche. Lo scrive il Soccorso alpino e speleologico della Lombardia.

“Sono impegnati anche tecnici di soccorso specializzati per questo tipo di ambiente. Le squadre territoriali stanno perlustrando sentieri e aree nei dintorni del paese, dove si presume il giovane possa essere andato, in base alle informazioni raccolte. Sono presenti anche le Unità cinofile Cnsas da ricerca in superficie e molecolari. Impegnati in tutto una cinquantina di soccorritori; con il Soccorso alpino operano anche Protezione civile, Vigili del fuoco, Carabinieri, Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e volontari della zona, insieme con il sindaco e il Comune di Bienno”.

