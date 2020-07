24 SHARES Condividi Tweet

Arrivano 18mila euro a Caposele per un progetto tra Sport e Cittadinanza attiva. Una una serie di attività volte ad accrescere il valore delle associazioni sportive coinvolte, delle loro attività e dei loro obiettivi attraverso una serie di “open day”, degli incontri intermedi con il mondo giovanile e un evento finale di proposizione delle loro attività. Il partenariato costruito infatti, vede il Forum dei Giovani e il Comune di Caposele, insieme con tre associazioni sportive del territorio, la GS Olimpia Caposele, la Mountain Surfers Italy e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Red Wolves Volley, sulle politiche sportive come veicolo per lo sviluppo del volontariato e di differenti forme di cittadinanza attiva.

Tutte le azioni previste prevedono una serie di attività volte a rafforzare il senso di appartenenza al mondo del Forum dei Giovani e dell’associazionismo, puntando ad incrementare la partecipazione dei giovani alla vita del volontariato, ad aumentare il loro senso di comunità e la loro partecipazione attiva alla società in cui vivono: tutto attraverso lo sport. In particolare le azioni proposte vogliono aprire il mondo dell’associazionismo sportivo ai giovani, dandogli la possibilità di sperimentare nuove modalità di approccio allo sport come forma di partecipazione collettiva. Sono previsti interventi volti a rafforzare la strumentazione a disposizione degli sport praticati dalle associazioni, come la fornitura di attrezzatura sportiva e materiale informativo, la costruzione di una parete di arrampicata dedicata e un evento finale con attività dimostrative di tutti gli sport delle associazioni coinvolte. Il progetto è finanziato dall’avviso “Giovani in Comune” della Regione Campania.

“In tal senso Caposele si dimostra ancora una volta virtuosa, il nostro Forum della Gioventù continua ad essere un vanto e un’eccellenza in Regione – spiega Ernesto Donatiello, Consigliere delegato alle Politiche Giovanili -. Questo è un progetto che dimostra la forza della rete, della squadra, perché quando si fa rete e territorio si vince. Il nostro Comune e il nostro Forum sono riusciti a mettere insieme 3 realtà del mondo sportivo contribuendo a raggiungere un obiettivo ambizioso: i giovani ci hanno dato dimostrazione, ancora una volta, di come si può essere vincenti e tutta l’Amministrazione sposa la loro idea.

Ringrazio quindi, per questo, il Forum, le tre Associazioni partner e il Presidente del Forum Regionale della Gioventù Giuseppe Caruso, sempre presente e vicino ai ragazzi. Come Amministrazione Comunale abbiamo subito creduto nella proposta supportando il progetto con fondi comunali per 3.000,00 euro e per questo posso dire, senza dubbio, che le politiche giovanili di questo nostro Comune stanno vivendo una nuova stagione, con investimenti e progetti che non si vedevano da anni. Questo risultato continua a confermare la mia idea secondo la quale le opportunità per tutti ci sono, basta impegnarsi nel cercarle, trovarle e crederci, visto che dopo due anni di amministrazione abbiamo superato abbondantemente la doppia cifra di progetti approvati, rispondendo a quasi tutti i bandi pubblici disponibili. Andremo avanti così”.

Comments

comments

Condividi su: