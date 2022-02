Droga, due giovani denunciati a Calabritto

12 SHARES Condividi Tweet

I Carabinieri di Calabritto, unitamente ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella e della Stazione Forestale di Lioni, hanno segnalato un uomo alla competente Autorità Amministrativa ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 e denunciato un ragazzo alla Procura della Repubblica di Avellino per droga. In particolare, le indagini hanno permesso di acquisire elementi a carico di un ventenne della provincia di Salerno che avrebbe ceduto a un uomo del posto una modica quantità di hashish per uso personale.

Alla medesima Autorità Giudiziaria è stato denunciato un altro giovane (anche lui del salernitano), per “Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”, in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico. In considerazione dell’illeceità della condotta posta in essere e dell’ingiustificata presenza nel comune di Calabritto, oltre al deferimento in stato di libertà, i due giovani sono stati proposti per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio. Droga e coltello sottoposti a sequestro.

