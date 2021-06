20 SHARES Condividi Tweet

Secondo guasto in 48 ore a una condotta Alto Calore nel territorio di Castelfranci. E seconda giornata senza acqua e con disagi per 21 paesi dell’area orientale della provincia di Avellino e altri di un pezzo di Sannio.

Servizio idrico sospeso o a singhiozzo in Alta Irpinia nei comuni di Lioni, Torella dei Lombardi e Villamaina, oltre alla stessa Castelfranci. Stessa sorte per la città di Ariano Irpino e l’hinterland, passando per diversi paesi dell’area ufitana (Flumeri, Grottaminarda, Gesualdo e altri) fino alle vicine Taurasi, Mirabella Eclano e Sant’Angelo all’Esca.

I tecnici Alto Calore sono al lavoro da diverse ore per ripristinare l’erogazione.

