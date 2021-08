E ti vengo a cercare, a Sturno l’omaggio di Pugliese a Battiato

24 SHARES Condividi Tweet

Lunedì 9 agosto, a Sturno (ore 21.30, piazza Michele Aufiero), prima tappa per E ti vengo a ricercare, spettacolo di canzoni e parole con il musicantautore Luca Pugliese e il critico musicale Dario Salvatori, che si incontrano per rendere omaggio – l’uno con la musica, l’altro con il racconto – a Franco Battiato.

Fra i tanti e sublimi brani del grande cantautore siciliano recentemente scomparso, Luca Pugliese sceglie quelli che più si addicono al suo modus sonandi, ossia alla sua session “one man band”, fatta di voce, chitarra, percussioni a pedale. Uno dei pezzi a lui più cari, E ti vengo a cercare, è appunto ricalcato nel titolo dello spettacolo, ma con una variante significativa: ricercare anziché cercare, perché la trama di questo spettacolo dedicato alla figura del grande vate siciliano è un “cercare di nuovo” e un “cercare con zelo” qualcosa che si è già cercato e trovato in passato. Luca Pugliese dichiara, tenendosi al riparo dall’ipocrisia del momento, che senza l’ascolto quotidiano, per lunghi anni, della musica di Franco Battiato, probabilmente la sua vita avrebbe imboccato strade diverse da quelle dell’arte.

Nomadi, Radio Varsavia, Bandiera bianca… Questi e molti altri ancora i capolavori di Battiato riproposti in versione totalmente acustica dall’artista irpino e commentati da una delle voci più autorevoli nel panorama della critica musicale italiana. L’evento è organizzato dal Comune di Sturno. Per potervi accedere sarà necessario essere muniti di green pass.

Alla tappa di Sturno seguiranno, a breve, altre due appuntamenti: Luca Pugliese e Dario Salvatori saranno di scena il 15 agosto a Flumeri e il 25 agosto a Benevento nell’ambito della rassegna “Città Spettacolo”.

