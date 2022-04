Educazione e genitorialità, Paolo Crepet ad Atripalda

14 SHARES Condividi Tweet

Venerdì 29 aprile 2022, alle ore 16.30, presso la Chiesa San Nicola Da Tolentino ad Atripalda, è in programma un incontro di approfondimento sul tema dell’educazione e della genitorialità con il Professor Paolo Crepet.

L’appuntamento, promosso dal Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 nell’ambito del progetto “FORMANDO”, è rivolto a tutti gli operatori dei servizi per la prima infanzia, sia del Consorzio dei Servizi Sociali A5 sia delle strutture private presenti sul territorio.

“Sarà l’occasione – precisa il Direttore Generale del Consorzio Carmine De Blasio – per affrontare tematiche di grande interesse e attualità. L’autorevole presenza di Crepet conferma la validità di un percorso di formazione qualificato e di orientamento sia per il mondo della scuola che per le famiglie”.

Il progetto #formando, portato avanti in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno e il Dipartimento di Studi Politici e Sociali, è destinato a educatori, insegnanti, responsabili e operatori delle strutture per l’infanzia (0-6 anni) impegnati in strutture (sia pubbliche che paritarie) che ricadono nei 28 comuni dell’Ambito A5.

Il percorso formativo, sostenuto dal Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni, parte dalla consapevolezza delle nuove sfide culturali e di sviluppo che attendono e che passano inevitabilmente da chi opera in prima linea nella formazione ed educazione dei bambini e a sostegno di tante famiglie della provincia di Avellino.

Chi vuole seguire l’evento deve iscriversi anticipatamente clikkando sul link:https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwrduuurjwtHNECpKd4Ll1fMfFEIQcU38qs

Dopo l’iscrizione, sarà inviata un’email di conferma con le informazioni necessarie per entrare nella riunione.

