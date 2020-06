30 SHARES Condividi Tweet

In concomitanza con le prossime elezioni comunali e non solo, a Calitri è stato aperto dallo scorso mercoledì 10 giugno il Circolo Civico di Centro Destra. Tutti i componenti hanno votato il direttivo, eleggendo come segretario Pietro Russo, già ex portavoce cittadino della Lega con il precedente coordinamento provinciale.

Russo ha lasciato il partito di Salvini a causa dei forti dissapori con il senatore Pasquale Pepe, attuale commissario del carroccio in Irpinia. Le prime parole del neo segretario: “Dopo l’esperienza con la Lega, abbiamo inteso dar corpo e continuità ad un progetto politico di centro destra, una casa in cui accogliere tutti i calitrani che si rivedono in questo modo di fare politica, indipendente dai partiti. Ringrazio tutti coloro che hanno riposto fiducia in me, e siamo pronti ad accogliere tutte le proposte utili per il bene del paese e di tutti i cittadini”.

Senza Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. In caso di eventuali liste, il centrodestra si presenterebbe comunque spaccato all’appuntamento elettorale calitrano. Differenze di approccio anche rispetto all’attuale primo cittadino, Michele Di Maio, che viene da lidi politici opposti.

Un esempio è il post della Lega di Calitri, che ringrazia l’uscente per le iniziative a sostegno delle attività. “La locale sezione della Lega ringrazia il sindaco e l’amministrazione comunale per le iniziative a sostegno delle imprese e professionisti messe in campo per contrastare gli effetti negativi sull’economia dovuti al Covid 19. Nel ringraziare per aver condiviso parte delle nostre proposte in merito alle iniziative intraprese augura buon lavoro restando disponibili per eventuali future collaborazioni nell’interesse generale della collettività e del territorio”.

