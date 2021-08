Elezioni Lioni, Ruggiero candidata con Gioino

12 SHARES Condividi Tweet

“Oggi ho formalizzato le mie dimissioni da Presidente dell’ associazione Pro Loco Lioni. Un’avventura che porterò sempre nel cuore, circondata da persone straordinarie con le quali ho approfondito la mia conoscenza nel mondo dell’associazionismo condividendo sogni, idee e realizzando progetti importanti. Continua, però, il mio impegno e si proietta verso l’assunzione di nuove responsabilità”. Così Maria Antonietta Ruggiero, che annuncia la candidatura per le prossime elezioni comunali di Lioni a sostegno di Yuri Gioino.

“Ho deciso di presentare la mia candidatura nella lista Lioni democratica per conservare un filo conduttore tra associazioni-istituzioni, nell’auspicio di costruire una rete territoriale che guardi all’importanza e alla bellezza delle aree interne – spiega -. L’Irpinia è una realtà coerente e coesa e come tale andrebbe vissuta, e le peculiarità dei singoli paesi, gli aspetti folcloristici, le tradizioni, dovrebbero rappresentare il patrimonio locale da tutelare. Le risorse strategiche qui presenti sono gli elementi chiave di un’offerta turistica che guardi all’ambiente, alla sostenibilità. Questa mia scelta è una decisione importante che vivo con gioia e che nasce dal desiderio di creare sinergia e fermento aggregativo. Più che una candidata, mi considero una rappresentante: sarò il volto di tutti coloro che credono fermamente in un modello diverso di sviluppo alternativo e ambientale“.

Condividi su: