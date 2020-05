14 SHARES Condividi Tweet

“Se il parlamento dovesse avere nuove valutazioni scientifiche sull’ipotesi di aprire una finestra elettorale in estate, il parlamento è sovrano e il governo si rimettererebbe alla sua volontà. Sarebbe la prima volta, ma non vanno escluse. E’ meglio ipotizzare le elezioni regionali d’estate anche perché, in caso di un nuovo contagio in autunno, non potremmo permetterci di rinviare il voto di un anno per sei regioni”.

E’ quanto dichiarato dal ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ospite della trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai3.

Dunque si avvicinerebbe l’ipotesi tracciata dal governatore campano Vincenzo De Luca, che spingeva per un voto a fine luglio. Per la verità si discute anche di un voto coi listini bloccati. La motivazione sarebbe quella di ridurre il numero dei comizi. Sarebbe un’ipotesi poco gradita a molti, l’elettore non potrebbe scegliere il proprio candidato alla carica di consigliere. E servirebbe anche una modifica alle leggi elettorali nelle singole regioni, Campania compresa.

