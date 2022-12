Fai Avellino, challenge fotografica e visite esclusive

14 SHARES Condividi Tweet

Il FAI di Avellino presenta gli eventi che interesseranno il territorio irpino nel mese di dicembre. Due appuntamenti imperdibili per tornare a scoprire luoghi ancora poco conosciuti di questo territorio e sostenere la missione del FAI.

Dal 9 al 31 dicembre Challenge fotografica online: Nat’Avellino

In collaborazione con la community online Igers Avellino, il FAI Giovani Avellino organizza la VI edizione della challenge fotografica dedicata al Natale ad Avellino, per vedere “N’ata Avellino” attraverso gli scatti di chi la ama.

La challenge è online su Instagram, e sarà attiva dal 9 al 31 Dicembre. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Alcune regole per partecipare:

seguire le pagine Instagram @igersavellino, @faigiovani.avellino caricare sul proprio profilo PUBBLICO di Instagram delle foto inedite a TEMA NATALIZIO scattate nella città di Avellino e nell’Irpinia tutta; taggare i profili @igersavellino e @faigiovani.avellino sulla foto inserire nella descrizione l’hashtag obbligatorio #natavellino22;

Si può partecipare con un numero illimitato di foto. Le 10 foto ritenute più belle da una giuria scelta saranno esposte in una mostra, organizzata nel mese di gennaio. Le foto dei primi 3 classificati riceveranno anche omaggi offerti dai collaboratori della challenge. Inoltre non mancheranno sorprese per i 10 finalisti! Venitele a scoprire!

N.B. non verranno accettate immagini malriuscite o sgranate.

Le immagini non dovranno contenere firme o watermark. Il giudizio della giuria è insindacabile: ogni partecipante si impegna ad accettare il regolamento impegnandosi a rispettarlo evitando polemiche. Solo i proprietari delle 10 foto vincitrici potranno ritirare la propria stampa. La partecipazione è aperta a tutti, iscritti FAI e non.

18 dicembre dalle ore 10:00 Visita esclusiva al cantiere di restauro della Chiesa dei Liguorini – Avellino

La Delegazione FAI di Avellino organizza una giornata dedicata alla riscoperta di un bene storico di grandissimo valore per la città di Avellino: domenica 18 dicembre i giovani del FAI, con il benestare della Diocesi di Avellino e in collaborazione con un esperto del cantiere di restauro, l’arch. Marino Nardiello, vi accompagneranno in visita al cantiere di restauro della Chiesa dei Liguorini di Avellino.

Questo bene storico, da tanti anni chiuso al pubblico, è attualmente oggetto di restauro e recupero. Proprio per conoscere il processo di trasformazione di questo luogo prezioso, i volontari FAI vi racconteranno la storia del luogo per la comunità cittadina.

L’evento è aperto a tutti, iscritti e non iscritti, che sostengono il FAI e desiderano vivere una domenica immersi nella storia con una visita esclusiva.

Un’occasione da non perdere per tornare a scoprire questo luogo speciale, ancora poco conosciuto nel nostro territorio. Una nuova opportunità per sostenere la missione del FAI.

Cosa vedrete nella passeggiata FAI

Superato il check-in di ingresso al desk FAI, riceverete il caschetto di sicurezza offerto dall’impresa DI.GI. Lavori srl. Da qui, formato il gruppo di visita, sarete accompagnati in un ampio piazzale di fronte all’ingresso principale della Chiesa. Qui i volontari FAI vi accompagneranno nella visita all’esterno e all’interno della chiesa, ammirando da vicino le particolari vetrate colorate e le decorazioni dell’antica struttura.

Come partecipare all’iniziativa

La sensibilità del luogo impone grande rigore e rispetto per l’ambiente, pertanto la prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati.La prenotazione è possibile solo tramite una richiesta via mail all’indirizzo avellino@faigiovani.fondoambiente.ite sarà valida solo dopo aver ricevuto conferma dalla segreteria FAI Avellino.

I turni di visita previsti:

ore 10:00

ore 11:00

ore 12:00

ore 14:00

ore 15:00

ore 16:00

Condividi su: